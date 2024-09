Milazzo, centro di accoglienza per indigenti all’ex Convento dei Cappuccini

Un centro di accoglienza per soggetti in difficoltà nei locali dell’ex convento dei Cappuccini. Sarà realizzato dal Distretto socio-sanitario, con i fondi messi a disposizione dal Pnrr (misura 5) per l’importo di circa 1.100.000 euro.

Quella che, tecnicamente, viene definita “stazione di posta” è un investimento che gli enti locali portano avanti con lo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all’alloggio temporaneo, in proprie strutture e offrire loro servizi completi sia con il fine di promuoverne l'autonomia che per favorire una piena integrazione sociale. Nel caso del Distretto di Milazzo, che comprende 13 Comuni, l’immobile individuato è quello che ha ospitato fino ad alcuni anni addietro gli uffici Lavori pubblici e che necessitano di una ristrutturazione.

L’iter burocratico è stato avviato con l’incarico conferito ad un professionista per redigere il piano di interventi da portare a compimento per rendere la struttura idonea.