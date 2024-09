Messina, inizio scuola, lavori in corso e sosta selvaggia: sul viale Annunziata è paralisi totale

Se il buongiorno si vede dal mattino... Sembrano attendere tempi duri gli abitanti dell'Annunziata che stamattina sono rimasti a lungo intrappolati nelle loro auto. L'avvio delle lezioni all'istituto Bisazza, il cantiere poco distante e i soliti incivili che parcheggiano l'auto sullo spartitrffico hanno contribuito a determinare una paralisi totale nel traffico. Tutto si è complicato quando prima un tir e poi un bus dell'ATM si trovavano a passare da lì rimanendo bloccati per diversi minuti. In poco tempo la colonna di auto ha raggiunto il bivio per accedere alla galleria San Jachiddu. Nessuna pattuglia della munucipale è stata vista dagli abitanti in questi momenti di grande caos. E ora temono che ciò si possa ripetere in seguito nelle ore di punta della giornata