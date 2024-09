Messina, atto vandalico in pieno centro: danneggiate pensilina e palina ATM

Un nuovo atto vandalico è stato compiuto nella serata di sabato in pieno centro, precisamente alla fermata ATM di via La Farina denominata Royal. L'autore o gli autori del gesto hanno sia spaccato il vetro della palina intelligente, attraverso cui l'Azienda Trasporti di Messina fornisce agli utenti aggiornamenti in tempo reale sull'orario di transito dei bus, sia divelto la parte laterale della pensilina smart, dove è custodito il defibrillatore. A segnalare l'accaduto è stata la Polizia di Stato, che nella tarda serata di sabato ha avvisato la Sala operativa di ATM spa. Il personale aziendale mandato sul posto ha preso visione dei danni causati e ha provveduto a mettere in sicurezza il defibrillatore, che fortunatamente era ancora al suo posto.

Basile: "Gesto vorgognoso"

"Ancora un gesto vergognoso ai danni di un bene comune" tuona il sindaco Federico Basile, che aggiunge: "Mi chiedo se chi compie simili atti si rende conto che danneggia l'intera cittadinanza. Ci sono beni che appartengono alla collettività e ciascun cittadino dovrebbe averne cura. Invece, c'è qualche scriteriato che si diverte a vandalizzare strutture messe a disposizione di tutti".