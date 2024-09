Grave incidente sulla statale 113 Messina-Palermo: rimaste ferite quattro persone

Ancora un grave incidente stradale sulla strada statale 113 Messina-Palermo all’altezza di contrada San Martino, a Capo d'Orlando, nei pressi dell’incrocio con la vecchia statale. Il bilancio è stato di ben quattro feriti trasportati con due autombulanze del 118 all’ospedale di Sant’Agata di Militello. Le loro condizioni sono al vaglio del personale medico ma non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Era mezzogiorno quando una utilitaria, una Panda, immettendosi dalla vecchia strada nazionale sulla statale 113 si è scontrata con una Peugeot 2008 che sopraggiungeva. Inevitabile lo scontro che per fortuna non ha coinvolto altri veicoli che in quel momento sopraggiungevano. Immediato l’intervento della Polizia Locale (Gugliotta, De Salvo, Campisi, Paparone e Fiorello) e del personale del 118 che con due autoambulanze hanno trasferito in ospedale la donna bielorussa che guidava la Panda con i figlioletti di 7 e 9 anni che erano con lei nell’auto e l’altra signora orlandina che guidava la Peugeot.