Auto contro il guard rail sulla Messina-Catania: illesi gli occupanti e traffico rallentato

Incidente questa mattina sull’A18 Messina-Catania. Un’autovettura in transito sulla carreggiata in direzione Messina si è schiantata contro le barriere di protezione mentre transitava al km 33, in corrispondenza dell’abitato di Letojanni, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti, rimasti illesi. Il mezzo ha sbattuto contro il guard rail e dopo una carambola è rimasto di traverso al centro della carreggiata, occupando principalmente la corsia di sorpasso, provocando code e rallentamenti per la difficoltà dei veicoli a transitare in uno spazio ristretto. Sul posto la Polizia stradale di Giardini Naxos e il personale del Consorzio per le autostrade siciliane.