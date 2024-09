Sarabbe autonomo l'incidente che si è verificato intorno alla mezzanotte sul lungo lago di Ganzirri. Un'auto capottata per cause che sono al vaglio della polizia municipale che è intervenuta sul posto e una persona trasportata all'ospedale Papardo, questo un primo bilancio. L'incidente ha causato anche un ingorgo di auto che presto si sono incolonnate in entrambe le direzioni.

IN AGGIORNAMENTO