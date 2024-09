Messina, oggi l'area giochi di Villa Dante chiusa per manutenzione. Riapre nella tarda mattinata

Messinaservizi, nell’ambito delle proprie competenze e del contratto di servizi, gestisce non solo la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi, ma anche la manutenzione dei giochi situati in queste aree. Nell'ambito di questi servizi oggi, come programmato, sarà effettuata la manutenzione periodica di alcuni giochi presenti in Villa Dante. Questa operazione prevede interventi di manutenzione ordinaria e il ripristino di alcune parti danneggiate. Si informa che l’area, attualmente inaccessibile a causa degli interventi manutentori, sarà di nuovo fruibile già dalla tarda mattinata.