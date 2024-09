Nebrodi, mafia dei pascoli: decise 65 condanne, 64 riduzioni di pena e 18 assoluzioni

È arrivata in tarda serata la sentenza al maxi processo d’appello Nebrodi sulla mafia dei pascoli, ovvero i clan tortoriciani dei Batanesi e dei Bontempo Scavo, che per decenni hanno organizzato le truffe agricole all'Unione Europea e all'Agea drenando milioni di euro di fondi pubblici. La sezione penale di secondo grado presieduta dal giudice Francesco Tripodi e composta anche dai colleghi Antonino Giacobello e Daria Orlando intorno alle 9.30 si era ritirata in camera di consiglio. I numeri parlano di 65 condanne, con una sola conferma integrale del primo grado per Gino Calcò Labruzzo, e 64 riduzioni di pena, 18 assoluzioni totali e 6 prescrizioni totali. Per altri 6 imputati poi è stato rigettato l'appello del pm, quindi vengono confermate le assoluzioni del primo grado. I giudici d'appello hanno detto no, così come era successo in primo grado, alla "mafiosità" del gruppo Faranda ritenuto dalla Dda vicino ai Bontempo Scavo, che invece era uno dei punti-chiave dell'appello del pm, confermando quindi l'esistenza dell'associazione "semplice".