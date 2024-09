Continua il maltempo sulla zona jonica della provincia di Messina. Vento e pioggia hanno battuto i comuni di Roccalumera, Furci, Santa Teresa e Sant'Alessio, provocando anche dei danni. Sul lungomare di Santa Teresa un tendone è volato via e ha occupato la sede stradale, andando a colpire anche alcune auto in transito. Anche il Cas ha diramato un comunicato per invitare l'utenza a procedere con produenza sulla A18 all'altezza di Roccalumera.