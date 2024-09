La mafia dei pascoli tortoriciana e le truffe agricole all'UE: per il processo Nebrodi è il giorno della sentenza

Gli imputati in secondo grado sono complessivamente 95, di cui 9 in carcere (alcuni di loro sono al “41 bis”, saranno tutti collegati in videoconferenza) e 10 agli arresti domiciliari. Per il resto in 77 hanno seguito il maxi procedimento a piede libero