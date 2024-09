Lavori condotta Fiumefreddo, sversamento di materiale fangoso a Mazzeo: si cercano le cause

La presidente di AMAM Loredana Bonasera, ha inviato una nota al Direttore generale, in merito a quanto accaduto questa mattina a Mazzeo, durante gli interventi di efficientamento della condotta Fiumefreddo, chiedendo di fare chiarezza su quanto accaduto.

Bonasera ha sottolineato che si è verificato un significativo sversamento di materiale fangoso nell’abitato di Mazzeo, durante le operazioni di scarico dell’acqua presente nella condotta, e ha richiesto con urgenza una relazione dettagliata sull'accaduto per individuare le cause.

La presidente è in attesa di ricevere le spiegazioni tempestive di quanto accaduto, come richiesto agli uffici, e si è scusata con la comunità locale per i disagi causati.

Squadre di AMAM sono già sul posto per verificare e ripristinare lo stato dei luoghi.