Ancora uno scontro sulla Messina-Catania: tre i feriti, un uomo e una donna in gravi condizioni

Grave incidente stradale nella notte sull’autostrada A18 Messina-Catania. Poco dopo le 4.30 si è verificato uno scontro tra due autovetture al km 64,8, nel tratto tra Giarre ed Acireale, in direzione Catania. Coinvolte nell'incidente una Mercedes ed una Fiat 500, con a bordo rispettivamente un uomo nella prima vettura e due ragazze nella seconda, tutti rimasti feriti. I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto e il personale sanitario del 118, intervenuto con tre ambulanze, hanno provveduto, hanno provveduto ad estrarre l'uomo dalla Mercedes, che è stato successivamente trasportato al Policlinico di Catania; le ragazze, invece, si trovavano già fuori dalla propria vettura e una è stata trasportata in codice rosso all'Ospedale Garibaldi Nesima di Catania, mentre l'altra in condizioni meno gravi all'ospedale di Acireale. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale per gli accertamenti di competenza.