Furgone con a bordo due fratelli si schianta sull'A18 Messina-Catania: un ferito grave trasportato con l'elisoccorso in ospedale

Incidente stradale autonomo con un ferito questa mattina sull’A18 Messina-Catania. Un furgone con a bordo due fratelli si è schiantato contro il guardrail al km 46,800 della carreggiata in direzione Messina, in territorio di Calatabiano, a 5 km dall'uscita di Giardini Naxos.

Nell’impatto ha riportato le ferite più gravi il passeggero del mezzo, che è stato soccorso dall’elicottero del 118 e trasferito all’ospedale “Cannizzaro” di Catania. Il conducente, invece, non ha riportato gravi traumi. Sul posto sono giunte le pattuglie della polizia stradale di Giardini Naxos, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 e l’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia per il tempo necessario a consentire l’atterraggio e il decollo dell’elicottero. In direzione Messina si è formata una coda lunga circa un chilometro e la circolazione è stata deviata sulla corsia di sorpasso in attesa della rimozione del mezzo incidentato.