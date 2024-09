In fiamme tre scooter di PizzArt a Giostra. L'incendio, consumatosi in via Monte Scuderi, sarebbe partito da uno dei mezzi per poi estendersi agli altri due parcheggiati accanto. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è che si tratti di un rogo di matrice dolosa. Intanto è stato disposto il sequestro dei veicoli nell'attesa di ulteriori accertamenti.