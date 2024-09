Allagamento nei pressi della galleria “Letojanni”: da domani limitazioni sull’A18 Messina-Catania

Da domani ci saranno delle nuove limitazioni al traffico sull’autostrada, all’altezza della galleria realizzata dopo la frana del 2015, per consentire l’esecuzione di alcuni lavori. Sulla cui natura si sta già discutendo parecchio.

Di sicuro c’è che, dalle ore 6 di domani, e fino alle 20 del 27 settembre, è stata disposta la parzializzazione della carreggiata, con chiusura alternata delle corsie di emergenza, marcia o sorpasso, a seconda delle esigenze, nel tratto compreso tra i chilometri 32 e 34, in entrambe le direzioni di marcia, sia di giorno che di notte. Saranno istituiti il limite massimo di velocità di 60 chilometri orari e il divieto di sorpasso.

Una nota diffusa dal Consorzio per le Autostrade Siciliane sembra collegare il provvedimento all’allagamento verificatosi il 19 agosto scorso. Afferma infatti che «in ordine alle criticità che sono emerse per via delle recenti condizioni meteo avverse che hanno interessato la tratta autostradale A18 Messina Catania su cui ricade la galleria “Letojanni” si precisa che l’Ufficio commissariale governativo contro il dissesto idrogeologico, previa acquisizione di relazione del direttore dei lavori dallo stesso incaricato, ha chiesto a questo ente gestore della tratta medesima l’emissione di apposita ordinanza di parzializzazione della carreggiata per la realizzazione dei lavori di messa in pristino e rimozione delle difformità esecutive nella realizzazione dei lavori dallo stesso ufficio posti in essere. Questo Consorzio per le Autostrade Siciliane ha, nella qualità di ente gestore della tratta nell’immediato e prontamente, posto in essere quanto di competenza per la fruizione della tratta in regime di sicurezza per l’utenza tutta».

Lo stesso Cas, però, aveva attribuito l’accaduto ai detriti trasportati dalla pioggia, che avrebbero ostruito le grate di scolo, e aveva affermato che la rimozione degli ostacoli effettuata dagli operai aveva ripristinato il sistema di drenaggio.