Stabilizzati 133 lavoratori in Messina Social City: continuità e qualità nei servizi sociali

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 agosto , la Messina Social City ha compiuto un passo rilevante nel suo percorso di crescita con la stabilizzazione di 133 dipendenti appartenenti a diverse qualifiche professionali . L’incontro per la firma dei contratti, tenutosi nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca , presenti il sindaco Federico Basile , l’ assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore , il direttore generale del Comune Salvo Puccio , e la presidente della Messina Social City Valeria Asquini con la componente del CdA Daniela Bruno . Un’occasione che rappresenta un ulteriore segnale di impegno per migliorare la qualità dei servizi socio-assistenziali offerti alla comunità messinese, garantendo continuità lavorativa e valorizzazione delle professionalità coinvolte .

La stabilizzazione delle 133 figure professionali è parte integrante del piano della Messina Social City di rafforzare il proprio organico e assicurare servizi più strutturati e affidabili. Questo intervento, avviato nel contesto di un ampio progetto di regolamentazione e internalizzazione dei servizi, risponde all’esigenza di dare certezze ai lavoratori, migliorare la qualità del servizio e creare un ambiente di lavoro più stabile e dignitoso. L’azienda continuerà a perseguire l’obiettivo di migliorare e ampliare i servizi offerti, attraverso una gestione che pone al centro professionalità, competenza e impegno verso i bisogni della comunità.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Federico Basile, che ha voluto ricordare le tappe più significative che hanno segnato la nascita e la crescita dell’azienda. “Era il 2018 quando il sindaco Cateno De Luca ha iniziato il percorso virtuoso dell’azienda speciale Messina Social City. Un'azienda interna al Comune per eliminare il precariato elettorale delle cooperative sociali e internalizzare i servizi sociali per garantire più qualità e più risposta nei servizi. Nel 2019 è avvenuto il transito di 493 dipendenti dalle società cooperative private; nel 2022 la prima stabilizzazione di 159 dipendenti; nel 2024 l’ultima stabilizzazione di 133 dipendenti. Un impegno amministrativo fatto di azione e concretezza, assunto con la delibera 67/c del 2018, che con Cateno De Luca prima e oggi con la mia amministrazione ha raggiunto un risultato storico. Eliminazione del precariato, aumento della qualità e della quantità dei servizi, stabilità nel delicato settore dei servizi sociali. Oggi è un giorno davvero speciale per voi 'neo assunti', per le vostre famiglie, per la comunità di Messina. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo con impegno, sacrificio e competenza. Grazie al sindaco Cateno De Luca, all’assessore Alessandra Calafiore, alla presidente Valeria Asquini e a tutto il CDA. Proseguiamo su questa strada", ha concluso il sindaco Basile, "con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i servizi socio-assistenziali e valorizzare le competenze dei nostri operatori, assicurando continuità e qualità nell’erogazione dei servizi”.