Scuola a Messina, sono ben 627 i docenti che hanno deciso di rientrare dal Nord Italia

Sono 3.199 i docenti di ogni ordine e grado per posto comune e sostegno che per effetto della mobilità annuale rientrano in Sicilia da altre regioni d’Italia. Un dato decisamente in crescita che supera del 30% il contingente dello scorso anno scolastico che era pari a 2.224 insegnanti. La provincia siciliana che accoglie il maggior numero di richieste da fuori Sicilia è Catania con 702 docenti, segue Palermo con 645, Messina con 627, Trapani con 354, Agrigento con 244, Siracusa con 223, Caltanissetta e Enna 249, (che costituiscono un unico Ambito Territoriale), Ragusa con 155. Entro il 31 agosto, in Sicilia, saranno 243 gli idonei delle graduatorie di merito del concorso ordinario 2020 che saranno immessi in ruolo nell’anno scolastico 2024-’25 che nell’Isola inizierà il 12 settembre. In totale sono quindi 1.531 i docenti assunti in Sicilia su tutti gli ordini e gradi di scuola, di cui 454 sono quelli immessi in ruolo a conclusione delle prime procedure connesse al concorso nazionale PNRR.

In Sicilia sono 2.493 le richieste accolte di assegnazione provvisoria provinciale nei quattro diversi ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. Sono 4.316 le richieste accolte di assegnazione provvisoria interprovinciale. In totale sono 6.809 docenti (erano stati 6.387 lo scorso anno), tra questi rientrano sia coloro che già insegnando in Sicilia hanno ottenuto un avvicinamento alla propria residenza, sia coloro che hanno fatto richiesta di rientrare in Sicilia o da altre regioni d’Italia. Le assegnazioni provvisorie provinciali accolte per la scuola dell’Infanzia nelle nove province sono 198, per la primaria 667, per le secondarie di primo grado 499 e per le secondarie di secondo grado 463. Le richieste di assegnazione provvisoria interprovinciali sono 343 nella scuola dell’Infanzia, 1.698 nella primaria, 422 nella secondaria di primo grado, 1.380 in quella di secondo grado. Agrigento è la provincia con il più alto numero (666) di richieste accolte di assegnazione provvisoria provinciale nei diversi ordini di scuola, segue Catania con 512, Palermo con 317, Siracusa con 268, Trapani con 257, Messina con 238, Ragusa 87, Caltanissetta 83, Enna 65.