Un albero è crollato lungo la strada provinciale che collega Portella alle Quattro Strade. L'albero, caduto probabilmente a causa della pioggia, ha invaso la carreggiata all'altezza di Reginella. E' stato necessario chiudere per qualche ora la strada per consentire ai vigili del fuoco di intervenire e mettere in sicurezza l'arteria. E' intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale.