Autostrada A20, vola con l'auto tra Villafranca e Messina: miracolosamente illeso

Incidente autonomo questa mattina sulla Messina-Palermo. Un'auto per cause che la Polstrada della sottosezione Boccetta sta accertando, è volata giù dopo aver divelto diversi metri di guardrail. Miracolosamente illeso il conducente della Audi Q5 finita nel terreno sottostante la carreggiata in direzione Messina al Km 19+100, appena superata la barriera di Villafranca. Sul posto i mezzi di soccorso, non si sono registrati eccessivi problemi nella circolazione

