Messina piange la piccola Martina, folla commossa ai funerali in Cattedrale: "Un angelo dagli occhi azzurri già al cospetto del Signore"

Un silenzio più eloquente di mille parole e un dolore che è di tutti: cattedrale gremita per l’ultimo saluto a Martina Merulla, la bambina morta tragicamente venerdì scorso in un incidente stradale. Fuori dalla cattedrale una gigantografia della piccola, sulla bara, accanto alla sua foto, un poster con immagini e frasi lasciate dagli amici, un abitino della scuola di danza e due palloncini colorati con il personaggio di Stitch: un’immagine che richiama la vitalità di Martina, alla quale tutti hanno voluto dire arrivederci e non addio, perchè il legame del cuore è più forte di quell’assurda morte. Presente il picchetto delle guardie della Casa circondariale di Gazzi dove il padre di Martina lavora.

A presiedere le esequie padre Bartolo Calderone, parroco della comunità Santa Maria di Gesù a Provinciale, frequentata dalla famiglia.

"Lacrime di dolore che la fede trasforma in luce di speranza, quella che Martina, un angelo dagli occhi azzurri, sia già al cospetto del Signore”, ha detto don Bartolo nell’omelia; poche parole pronunciate con il cuore.