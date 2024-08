L'incidente sulla A2, al Duomo di Messina l'ultimo saluto a Martina. Indagato il conducente dell'altra auto coinvolta

Si svolgeranno oggi 28 agosto alle 16,30 al Duomo i funerali di Martina Merulla, la bambina di 7 anni, di Messina, morta lo scorso 23 agosto nell’incidente sull’autostrada del Mediterraneo, qualche chilometro prima dello svincolo di Sala Consilina, nel Salernitano. L’auto sulla quale viaggiava con i genitori ed il fratellino si è scontrata con un’altra vettura con a bordo due calabresi diretti al nord. Per la piccola Martina non c’è stato nulla da fare, è deceduta poco dopo l’arrivo all’ospedale di Polla dove era stata trasportata d’urgenza a bordo di un’ambulanza. Nello scontro sono rimasti feriti anche i suoi familiari e la coppia di calabresi. Le indagini sono tutt'ora in corso, ma intanto, il conducente dell'altro mezzo, una Renault Capture, è stato iscritto sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale.

La famiglia Merulla si stava recando a San Giovanni Rotondo per un pellegrinaggio nei luoghi di Padre Pio, un viaggio da tempo desiderato. La tragedia che li ha colpiti ha scosso parecchio la comunità del carcere di Gazzi dove il padre della piccola presta servizio.

È infatti un agente della polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale, una persona molto stimata da tutti per la grande sensibilità e professionalità.