Messina, Carbone: nessuno sconto all'Acr finché non si risolveranno le questioni economiche. Stadio a pagamento per singolo evento

"Il Comune di Messina - come è noto - ha dato mandato ad un legale esterno di far valere l’inadempimento della Società degli obblighi di pagamento delle tariffe per l’utilizzo degli stadi comunali ed in particolare con riferimento alle seguenti posizioni di morosità:

"Ho già interloquito con l’Amministrazione Comunale, che prometto di continuare a pungolare e sollecitare, ed ho ottenuto rassicurazioni sul fatto che non si faranno più sconti alla Società Acr Messina finché non si risolveranno le questioni economiche". Lo ha affermato, in una nota, il consigliere comunale Dario Carbone che "questa mattina a partire dalle 8:30 ho esercitato la mia attività di accesso agli atti da Consigliere Comunale presso tutti i Dipartimenti del Comune di Messina interessati al contenzioso tra l’Ente e l’Acr Messina al fine di verificare la situazione debitoria della società come richiestomi da centinaia di cittadini".

- Spese per lavori di messa in opera della copertura delle panchine dello Stadio Franco Scoglio per 17.690€; - Spese per riparazione e fornitura impianto audio per 8.540€; - Spese per lavori idraulici e edili foresteria Stadio Franco Scoglio per 36.600€. Su quest’ultima voce mi riservo un più compiuto approfondimento dal momento che non mi risulta che formalmente la società Acr Messina avesse la disponibilità della foresteria in quel periodo.

Stagione sportiva 2023/24

- Spese per la realizzazione di un impianto Wi-Fi temporaneo per l’area stampa dello stadio per 10.370€ (è stato richiesto al Comune di intervenire ampliando la rete esistente?);

- Spese per il noleggio di impianto LED per 48.678€ (perché dovrebbe essere il Comune a pagare tale cifra considerati anche che dall’impianto derivano introiti pubblicitari?)

- Spese per impianto automazione cancello carraio stadio per 2.684€;

- Spese per sostituzione interruttori di protezione linee elettriche per 1.722,98€;

- Spese per il ripristino della struttura delle panchine per 7,686€ (panchine già ripristinate poco tempo prima come anticipato)

- Spese per il ripristino dell’area stampa per 16.922,84€.

"Ad oggi - ha concluso Carbone - non è stata presentata dall’Acr Messina alcuna richiesta di convenzione con il Comune per l’utilizzo dello stadio “San Filippo - Franco Scoglio” per la stagione 2024/25 pertanto la Società dovrà pagare lo stadio per ciascun singolo evento. Il Comune di Messina emetterá in queste ore il provvedimento di concessione dell’impianto sportivo per la singola partita da svolgersi Domenica 25 Agosto contro il Potenza a seguito della ricezione del pagamento di 3.200€. Forza Messina sempre…ma con i conti in ordine e nel rispetto dei messinesi! ?❤".