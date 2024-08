Lipari sotto choc per la morte di Elio Zanca, il parroco: "Era un giovane disponibile e apprezzato". Lunedì i funerali

Stava giocando a palla in acqua con i figli, di 10 e 8 anni, d'un tratto è andato sott'acqua come faceva spesso e quando è riemerso era già senza vita. Enorme lo choc dei figli e della compagna Antea per l'improvvisa scomparsa di Elio Zanca, 36enne di Lipari. La famiglia viveva a Pirrera e lui pittore e manovale era molto conosciuto sull'isola, insieme al fratello Gianluca organista della Cattedrale, e apprezzato per la sua enorme disponibilità.

"È stata la prima persona che mi ha accolto quando sono arrivato - ha detto il parroco di Canneto don Alessandro De Gregorio - era solare, generoso con chi aveva bisogno, un lavoratore instancabile innamorato della sua famiglia, ed era amico di tutti, ogni sera mi tenevano compagnia oltre a prodigarsi in tanti piccoli lavori in chiesa. Siamo tutti scioccati e addolorati". I funerali quasi sicuramente saranno celebrati lunedì in cattedrale, ma si aspetta conferma.