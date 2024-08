Un incidente autonomo si è verificato questa mattina sull'autostrada A20 Messina-Palermo nel territorio comunale di Merì.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una Opel Corsa ha perso il controllo del mezzo ed è rimasto ferito. Si registrano rallentamenti sulla carreggiata. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Messina.