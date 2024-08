Traghetti a pieno carico e code agli imbarchi: eccoli i primi effetti del controesodo a Messina. L'estate volge alla conclusione ed è tempo di rientrare a casa per i vacanzieri che hanno visitato la Sicilia. Mattinata... convulsa come testimonia la massiccia presenza di mezzi: basti pensare che una fila di auto occupa per intero viale della Libertà.