Messina, cortina del porto "paralizzata" dal controesodo: lunghe code verso la Calabria anche agli imbarchi pubblici

Code agli imbachi messinesi, sia pubblici che privati, fino al tardo pomeriggio. E' stata una giornata da bollino nero a Messina per il controesodo con code di diverse ore per traghettare in Calabria. Decine di auto in fila sulla via Vittorio Emanuele verso gli imbarchi statali di BluFerries e anche ai vacanzieri che hanno scelto i vettori privati non è andata meglio.