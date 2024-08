Messina, il Pd dopo l'esondazione del torrente Zafferia: "Incapacità dell'Amministrazione, servono subito interventi su torrenti e tombini"

“Le piogge di questi giorni, con annessi disagi e danni, hanno appalesato la estrema vulnerabilità del nostro territorio e, conseguentemente, qualora ve ne fosse stato bisogno, la necessità di una seria ed attenta pianificazione degli interventi di pulizia dei torrenti cittadini e degli impianti di raccolta e sversamento delle acque piovane (catidoie, griglie ecc..)”. Ad intervenire è il gruppo consiliare del Partito democratico di Messina. I consiglieri Felice Calabrò, Antonella Russo e Alessandro Russo evidenziano che “in alcune zone della nostra città, particolarmente sottoposte all’intensa (ma non eccezionale) perturbazione, è stata, di fatto, acclarata l’assoluta carenza di attività di programmazione e prevenzione. L’attuale situazione climatica ci pone dinnanzi un duplice e contraddittorio stato d’animo, per

cui da un lato dobbiamo sperare nella pioggia, fondamentale per far fronte alla gravissima situazione di siccità e di crisi idrica (a cui la nostra città è sottoposta anche a causa della incapacità dimostrata dall’amministrazione), dall’altro, paradossalmente, se le conseguenze sono quelle a cui abbiamo assistito in questi giorni, dobbiamo auspicare nel costante bel tempo. Nella certezza di dover lasciare ad altri tali superflui dubbi amletici, essendo convintamente consapevoli della necessità delle piogge - concludono i consiglieri Dem -, invitiamo gli interlocutori in indirizzo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a far eseguire, nell’immediatezza, gli interventi di pulizia dei torrenti cittadini, per la maggior parte invasi da vegetazione varia, sterpaglie, immondizia, canneti ecc…, e gli interventi di pulizia degli impianti di raccolta e deflusso delle acque piovane”.