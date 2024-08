Gole dell'Alcantara, danneggiano i quad e picchiano le guide turistiche: nove persone denunciate

Sono 9 le persone, di età compresa tra i 18 e i 46 anni, alcune delle quali già note alle forze dell’ordine, denunciate dai carabinieri della stazione di Francavilla di Sicilia al termine di un’attività investigativa avviata a seguito della denuncia di una aggressione, avvenuta nei giorni scorsi, nel parco botanico e geologico delle “Gole dell’Alcantara”.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di documentare le fasi della vicenda, anche grazie alle testimonianze raccolte sul luogo, ricostruendo la dinamica dei fatti. In particolare alcuni individui originari del palermitano, nei giorni successivi al ferragosto, dopo avere noleggiato motoveicoli “quad” per un’escursione nel parco “delle gole dell’Alcantara”, li hanno utilizzati come dei veri e propri autoscontro, tenendo una condotta di guida spregiudicata e creando disagio e pericolo anche agli altri turisti presenti sui luoghi.

Al momento della riconsegna dei mezzi le due guide turistiche addette al controllo hanno contestato agli utilizzatori i danni riportati dai “quad” ma, per tutta risposta, sono state vittime di un’aggressione verbale e poi colpite con calci e pugni, inferti perfino con i caschi in dotazione ai “quad” non solo dagli escursionisti ma anche da parenti e amici presenti nel parcheggio.

La successiva fase delle indagini ha consentito di risalire all’identità dei responsabili e di raccogliere ulteriori elementi investigativi, compendiati in un’informativa trasmessa alla procura della Repubblica di Messina, con il deferimento dei responsabili dell’aggressione per il reato di lesioni personali aggravate in concorso.