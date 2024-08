La rabbia di una mamma contro l'Asp di Messina: "Di nuovo senza pediatra da un giorno all'altro. Siamo stufi"

"Sono una delle tante mamme messinesi che questa mattina ha scoperto di punto in bianco di non avere più una Pediatra, senza nessun avviso peraltro".

La signora Simona Venuto ripercorre le tappe di un'odissea: "La situazione è veramente vergognosa, in quanto siamo state quasi un anno alla ricerca di una Pediatra perché lo scorso inverno a seguito dei tanti pensionamenti quei pochi pediatri rimasti erano saturi di pazienti e non si trovava posto... Così dopo mesi di ricerca dall'Asp ci hanno finalmente dato un contentino ed hanno messo una pediatria in Centro, a Provinciale e tutti ci siamo finalmente fiondati per avere un posto...".

Poi l'amare sorpresa: "Stamattina dopo appena 6 mesi dal suo insediamento mi sono sentita dire: "Signora non mi hanno rinnovato il contratto, non avete più una Pediatra" . Così senza alcun avviso.

La mamma se la prende con l'Asp di Messina: "Questa storia va avanti da oltre un anno e siamo stufi, una madre dove deve andare se non ci sono più Pediatri disponibili con la mutua a Messina, mentre privatamente ne trovi quanti ne vuoi, ma io, come tante altre, non me lo posso permettere, allora cosa facciamo? Intasiamo il Pronto soccorso? Questa situazione è diventata una vera e propria barzelletta e sinceramente non si può giocare con la salute, soprattutto se parliamo di bambini".