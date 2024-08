Messina, è il giorno del dolore: Giostra dice addio a Tommasina e Piera

Silenzio e incredulità hanno accompagnato i funerali - che si sono svolti nella chiesa di San Matteo. Sono tanti gli interrogativi che affliggono i residenti del quartiere Giostra dopo il ritrovamento dei corpi senza vita di Tommasina Esposito, 89 anni, e della figlia Piera Billè (62enne) in un appartamenti del villaggio Annunziata. Da tempo le due non si vedevano in giro. Gli inquirenti sono al lavoro per dare delle risposte, perché le cause del decesso non si conoscono.