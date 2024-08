Un copiosa perdita di acqua segnalata già da diversi giorni dai residenti della via Santa Marta, ma ancora nessun intervento di manutenzione, nonostante le segnalazioni. E' questa una delle tante facce dell'emergenza idrica a Messina, una città che ormai da diverse settimane soffre per la "grande sete", ma in cui si verificano paradossi come questo.