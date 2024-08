I vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti nel tardo pomeriggio per soccorrere due turisti precipitati in un dirupo durante una escursione in quad nell'isola di Vulcano (arcipelago Eolie), in località Gelso. I due feriti sono stati prontamente soccorsi (con un'autopompa serbatoio e un pick-up con modulo attrezzato) dalla squadra AIB VF di Vulcano e sono stati affidati alle cure del personale medico dell'isola.