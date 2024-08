Scontro fra due auto nel pomeriggio in via Catania, vicino villa Dante: uno dei due automobilisti, rimasti feriti non in maniera grave, proveniva da nord su via Catania, l'altro scendeva dalla via del Santo. Sul posto è intervenuta la sezione infortunistica della polizia municipale per i rilevi del caso. Dopo l'impatto una delle due vetture è finita contro un albero che i vigili del fuoco hanno abbattuto perchè pericolante.