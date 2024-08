Torrenova, oggi i funerali dei coniugi Caleca: partita una raccolta fondi a sostegno delle bimbe

Saranno celebrati oggi alle 18 presso la Chiesa di San Pietro Apostolo a Torrenova i funerali di Salvatore Caleca e Michela Bucci, i due giovani coniugi scomparsi tragicamente sabato pomeriggio nell’incidente stradale sulla A20 all’altezza di Brolo.

In concomitanza con le esequie, come già preannunciato, l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino e promosso una raccolta fondi a sostengo delle due bambine, di cinque ed un anno, miracolosamente illese nell’incidente ed affidate alle cure di zii e nonni.

«Le bambine rappresentano un bene prezioso da custodire, amare, proteggere e accompagnare, tutti insieme, nella loro crescita, pur nella consapevole rabbia di non poter mai riuscire a riempire e colmare il vuoto per l'assenza di mamma e papà – ha detto il sindaco Salvatore Castrovinci –. Ci siamo adoperati affinché sia possibile per ciascuno di noi esprimere il proprio supporto, quasi come una carezza collettiva, facendo una donazione sul seguente IBAN: IT 4L0200882101000107192763 - CAUSALE: donazione Caleca Emily Caleca Nicole».