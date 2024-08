Incidente questo pomeriggio sull'autostrada all'altezza dello svincolo di Patti sull'autostrada A20 Messina-Palermo. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita contro il guardrail. Ferito in modo non grave il conducente, un ragazzo di 20 anni.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarlo dell'abitacolo. Sul posto la polizia stradale per ricostruire la dinamica.