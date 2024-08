Patti, scatta il sequestro di 98 ombrelloni e 57 tra sdraio e lettini in spiaggia

Si è conclusa nello scorso fine settimana, nella frazione di Mongiove del Comune di Patti, un’operazione congiunta tra Guardia Costiera, Comune di Patti e la locale delegazione dei Ranger International, associazione di volontariato che opera in accordo alla civica Amministrazione, volta alla restituzione alla pubblica fruibilità di un tratto di spiaggia libera pari a circa 3.500 mq, occupato da attrezzature lasciate sull’arenile per “non perdere il posto in spiaggia“. L’attività è scaturita per imporre il rispetto dell’ordinanza sindacale n° 88 del Sindaco di Patti, che prevede il divieto di lasciare infissi o appoggiati sulle spiagge libere ombrelloni, sedie, sdraio e altre attrezzature similari incustodite, anche negli orari notturni.

Al termine delle operazioni sono stati posti sotto sequestro quasi un centinaio di arredi. L’operazione, condotta dal Comune di Patti e dalla Guardia Costiera di Patti Marina con il supporto dell’Ufficio Locale Marittimo di Capo d’Orlando, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Milazzo, è destinata a sensibilizzare i fruitori a lasciare liberi gli arenili ed a scoraggiare la prassi del “segnaposto”. Con la collaborazione del Comune di Patti ed i Ranger International delegazione di Patti, tutte le attrezzature sono state rimosse e poste sotto sequestro in un luogo riparato.