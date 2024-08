Messina, controlli della polizia: droga e furti. 4 arresti e 8 denunce

Nel corso dell’attività di controllo del territorio, ulteriormente intensificata per il periodo estivo, nel weekend appena trascorso i poliziotti delle volanti hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria un ventenne di nazionalità egiziana per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, ieri pomeriggio, durante il costante monitoraggio delle strade del centro cittadino, giunta in piazza Cairoli una volante ha sottoposto a controllo alcuni giovani sospetti. A seguito di perquisizione personale, il ventenne è stato trovato in possesso di 11 dosi preconfezionate di hashish, per un totale di 12 grammi circa di stupefacente, debitamente posto sotto sequestro. Inoltre, sono stati rinvenuti sempre nella disponibilità del giovane egiziano 45 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, verosimile provento della cessione di alcune dosi e, pertanto, anch’esse sottoposte a sequestro.

Nel corso delle attività svolte, negli ultimi 10 giorni gli agenti delle volanti hanno altresì provveduto ad arrestare in flagranza di reato 4 soggetti ed a deferire alla competente autorità giudiziaria 7 soggetti per diversi reati tra cui resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato. Nello stesso periodo, in totale sono state sottoposte a controllo 1.768 persone e 734 veicoli, mentre 4 soggetti sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa quali abituali assuntori perché, a seguito di controllo, trovati in possesso di modica quantità di stupefacente. Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo agli indagati.