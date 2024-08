Controlli straordinari a Messina: 5 denunce e due giovani segnalati quali assuntori di droghe

Nell’ultimo fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno organizzato e svolto un nuovo servizio coordinato a largo raggio, in particolare nei villaggi di Giampilieri, Briga e Santo Stefano Medio. L’obiettivo del servizio era la salvaguardia della sicurezza pubblica, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere, con particolare riferimento alle violazioni del Codice della Strada.

Le pattuglie impiegate nel servizio hanno controllato in maniera continuativa le strade e i luoghi di aggregazione, nella zona sud del capoluogo. A seguito dei posti di controllo, predisposti anche nelle ore notturne, nei principali snodi della viabilità, i militari dell’Arma hanno controllato più di 60 persone e oltre 50 veicoli, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno denunciato 2 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica e una per guida senza patente in quanto revocata. Inoltre, un’altra persona è stata altresì denunciata perché trovata in possesso di un coltello di genere vietato.

Nell’ambito dell’attività antidroga, una persona è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovata in possesso di oltre 30 grammi di marijuana, mentre 2 giovani sono stati invece segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droghe, poiché trovati in possesso di dosi di marijuana e cocaina, detenute per uso personale, sequestrata dai militari. La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.