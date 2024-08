Stromboli, cessata allerta rossa: ecco le nuove regole per le crociere

Nuova ordinanza del sindaco di Lipari, Riccardo Gullo per lo sbarco nelle isole di Stromboli e Panarea delle imbarcazioni da minicrociere. L'ordinanza, emessa oggi pomeriggio, tiene conto del passaggio da arancione a giallo dello stato di allerta per il vulcano, così come disposto dal Dipartimento nazionale della Protezione civile ed elimina, di fatto, le precedenti restrizioni in vigore durante gli stati d’allerta rosso ed arancione. Al fine di scongiurare pericoli alla pubblica incolumità e per il contenimento dei rischi di carattere igienico-sanitario in ambito locale, comunque, le unità navali che effettuano escursioni turistiche, giornaliere, trasportando villeggianti dalla Sicilia, comprese le isole Eolie, e dalla Calabria, dovranno, fino alla permanenza del livello di allerta giallo, attenersi ad una serie di prescrizioni. Tra queste l'individuazione, a priori, di giorni diversi in cui potranno operare. Le imbarcazioni da minicrociere calabresi il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato; le imbarcazioni siciliane il martedì, mercoledì, venerdì e domenica. Ciascuna imbarcazione, nell’arco della stessa giornata, potrà effettuare lo sbarco dei passeggeri per una sola volta su ciascuna delle due isole.