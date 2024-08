Ponte sullo Stretto: sabato corteo 'No ponte' in piazza a Messina

Il popolo dei "No ponte" torna in piazza per protestare contro la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. L’appuntamento è per sabato 10 agosto alle 18.30 a piazza Cairoli a Messina. Slogan della manifestazione «Vogliamo l’acqua dal rubinetto non il ponte sullo Stretto». Il corteo infatti è legato anche all’emergenza idrica che si vive a Messina cosi come in tutta la Sicilia.

«Avevano detto che questa sarebbe stata l’ultima estate senza cantieri in realtà questo non è avvenuto perché la governance del Ponte ha dovuto rimandare le date del cronoprogramma, per i cantieri ormai se ne parlerà nel 2025» dice Gino Sturniolo, attivista "No ponte" in occasione della presentazione della manifestazione a palazzo Zanca.

«In realtà - prosegue - hanno recuperato questo tempo per mettere in campo due provvedimenti: il decreto infrastrutture e il disegno di legge sulla sicurezza, da una parte si crea la novità del progetto spezzatino con la possibilità di produrre il progetto esecutivo per fasi e dall’altra la previsione dell’aumento delle pene per i reati legati alle lotte contro le grandi opere».