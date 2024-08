Lavori sul litorale a Sant'Alessio: esposto in procura sull’incarico progettuale

Indagare sul conferimento degli incarichi di progettazione e direzione lavori del secondo stralcio di completamento del terzo lotto. C’è un esposto appena giunto in Procura sui lavori di salvaguardia della costa di Sant’Alessio Siculo, conclusi nelle scorse settimane grazie al finanziamento da 13 milioni di euro concesso dalla Regione nel 2020. A presentarlo è stato l’ing. Giuseppe Mallandrino, direttore dei lavori del primo stralcio avviato nel 2014 e concluso nel 2018, dopo aver letto un nostro articolo del 19 maggio sul caso delle spese tecniche da riconoscere al progettista delle opere di salvaguardia della costa e direttore dei lavori dell’ultima tranche, visto che non è ancora certo il riconoscimento delle somme da parte della Regione poiché sono in corso verifiche sulla regolarità procedurale dell’affidamento, risalente al 1997 e avvenuto - come evidenzia la Regione - in forma diretta senza gara nonostante gli importi superassero la soglia comunitaria.