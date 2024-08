Ingessatura col cartone a Patti, la Regione dopo l'ispezione: "Colpa del medico di guardia"

«L'ispezione da noi condotta ha evidenziato responsabilità da parte del medico di guardia di Patti. Il paziente poteva essere trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo. Dai documenti non risulta che il medico abbia indirizzato il paziente dove avrebbe potuto essere assistito dalla struttura ortopedica. Una commissione regionale nei prossimi giorni visiterà tutti i pronto soccorso dell’Isola per evidenziare tutte le problematiche esistenti». Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, in conferenza stampa a Palermo, sulla conclusione dell’ispezione riguardante il Pronto soccorso dell’ospedale di Patti (Messina) dove a un giovane con fratture alla gamba è stato utilizzato del cartone per immobilizzare la gamba.