Il festival “The Bunch” a Messina, il potere dell’arte di abbattere barriere e favorire il dialogo

Con la sua vibrante cultura e storia ricca di tradizioni Messina ha avuto l’onore di ospitare la seconda edizione del festival "The Bunch". Che ha trasformato la città in un crocevia di artisti e appassionati, è una celebrazione della diversità e un esempio di come l'arte possa unire le comunità, incoraggiando l'incontro e il dialogo tra culture e generazioni diverse. La seconda giornata di festival, svoltasi ieri nella suggestiva cornice di Capo Peloro, è partita con la performance "Playground", realizzata da Giuliana Bonaffini, Frederic Zoungla, e Riccardo Papa. Questa esibizione ha esplorato il concetto di gioco e interazione umana, utilizzando il movimento e la musica per creare una connessione profonda tra artisti e pubblico. "Playground" è stata un'invitante apertura alla giornata, mettendo in risalto il potere dell'arte di abbattere le barriere e promuovere la comprensione reciproca. Nel pomeriggio, si è tenuto un talk intitolato "Io e la mia comunità Queer", curato da Giovanni Miglietti e Jacopo Rossetti, in collaborazione con ArciGay Messina. Questo incontro ha offerto un viaggio nella cultura queer italiana, con un focus sugli eventi chiave avvenuti in Sicilia che hanno influenzato l'intera storia della comunità. Tra i temi trattati, la storia degli “arrusi”, omosessuali catanesi confinati a San Domino durante il regime fascista, quando centinaia di uomini furono perseguitati e arrestati per la loro omosessualità. Questo talk ha sottolineato l'importanza della memoria storica e della lotta per i diritti umani, stimolando una riflessione profonda su come il passato possa informare il presente e il futuro della comunità queer in Italia. Durante tutto il festival, la mostra sugli "arrusi" di Luciana Rigolli è esposta all'Horcynus Orca, offrendo uno sguardo potente su questa parte della storia italiana spesso trascurata.

La giornata è proseguita con la performance musicale del duo Le Melarance, composto da Fiamma Calarco alla voce e Stefania Menestrina al pianoforte, le quali prima della performance ci raccontano. «Ci siamo conosciute a Firenze, ormai quasi 10 anni fa, e abbiamo iniziato a suonare insieme delle cover ogni volta che ne avevamo l'occasione, con Stefi che già componeva canzoni sue un po' per gioco. Un giorno, in Sicilia, abbiamo iniziato a suonare e, tra il rumore del mare e le sonorità corali della montagna, abbiamo composto insieme "Qualcosa", il nostro primo inedito. Da quella canzone sono nate le Melarance, dall'incontro tra le nostre terre, il Trentino (mele) e la Sicilia (arance), e dalla volontà di rimanere sempre naturali. Siamo un Natural Music Duo, non solo come rimando al nome e ai riferimenti naturali presenti in ogni nostra canzone, ma anche perché non vogliamo rinchiuderci in un solo genere musicale. Facciamo ciò che viene naturale, ci lasciamo influenzare da ogni corrente e ogni suono».