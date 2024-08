Dreamers Day, sul palco di Tindari sei storie di successo per capire come i sogni diventano realtà

«Dreamers Day», la rassegna di e per “sognatori pragmatici” farà tappa al Teatro Greco di Tindari. Dopo le cinque edizioni susseguitesi al Teatro Dal Verme di Milano, la prima in Sicilia si terrà il prossimo 22 agosto, alle 20.30, con ingresso gratuito. «Un sogno che prende il sopravvento» è la molla che ha fatto scattare la particolare quanto propositiva serie di eventi, guidata da Francesca Del Nero e dal suo team nell’intento di innescare un cambiamento socio-culturale, specie per i giovani, attraverso il racconto di storie di successo, rigorosamente vere.

Una dimostrazione analitica ed empirica attraverso i retroscena della riuscita: «Quando il trionfo si osserva dal finale, si adombra il percorso – spiega Del Nero – tuttavia sempre intriso di impegno, volontà e perseveranza, e profonda fiducia che consente il superamento di numerosi ostacoli. Ma è proprio il bivio che tutti incontriamo ad offrire il punto di svolta, in cui si ha facoltà di scelta: arrestarsi dinnanzi all’impedimento o superarlo. Scovando persone “normali”, diventate eccezionali perché hanno deciso con ostinazione di procedere verso la realizzazione del proprio obiettivo personale, e mettendo i loro vissuti sotto il cono di luce, crediamo fermamente di poter “energizzare” coloro che, invece, non hanno espresso – fin qui - l’innato potenziale solo perché fermatisi a un passo indietro dalla svolta». Con una declinazione “dal globale al locale”, le narrazioni avverranno dalla viva voce di chi, pur mantenendo l’ormai conquistato riconoscimento internazionale, riapproda alla dimensione che ne ha rappresentato il punto di partenza, in questo caso della provincia messinese.