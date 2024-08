Messina, domani alle 7.30 riapre il viadotto Ritiro in direzione Palermo. Finalmente!

L'appuntamento è alle 7.30 di domani mattina. Il viadotto Ritiro in direzione Palermo sarà riaperto completamente, dopo i lavori sull'asfalto durati due giorni. Da stasera è invece riaperta la Galleria Baglio su due corsie. Il Cas sperava di concludere tutto già oggi pomeriggio, ma servirà ancora qualche ora viste le temperature alte che non hanno consentito all'asfalto di asciugarsi. Domani alle 7.30 saranno nuovamente percorribili entrambe le corsie della carreggiata e rimosso il cantiere. Dovrebbe essere messa così la parola fine a tanti anni di disagi: un vero incubo per tutti i messinesi.