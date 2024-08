E' successo ieri a tarda sera. Una donna si è lanciata da un traghetto in navigazione sullo Stretto. Quando è scattato l'allarme, alcuni membri dell'equipaggio non hanno esitato un solo istante a mettere in mare una lancia di salvataggio ed accorrere per salvarla. La donna fortemente provata è stata sollevata e messa in salvo e poi affidata alle cure dei sanitari.