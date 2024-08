Messina, maltratta ed estorce denaro alla moglie. Poi inveisce contro i poliziotti: arrestato 43enne

È stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti delle Volanti un quarantatreenne pluripregiudicato al quale sono stati contestati i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni della compagna, nonché resistenza a pubblico ufficiale.

L’allarme è scattato nella tarda serata di venerdì scorso, quando la donna ha chiesto aiuto con una telefonata al Numero Unico di Emergenza 112 riferendo alla Sala Operativa della Questura di Messina di avere litigato con il compagno e di temere per la propria incolumità.

All’arrivo dei poliziotti delle Volanti, la donna era in strada, ancora in abiti di casa, inseguita dal compagno e visibilmente spaventata. Immediato l’intervento dei poliziotti che hanno messo in sicurezza la donna e bloccato l’uomo, che ripetutamente, anche in presenza degli operatori, ha insultato e minacciato la vittima di morte qualora non gli avesse consegnato la somma di denaro richiesta.

I tentativi di calmare l’uomo e riportarlo alla calma sono risultati inutili: il 43enne ha continuato ad inveire contro la donna e gli stessi agenti, sbracciando e spintonandoli, finché i poliziotti non hanno proceduto, infine, con l’arresto in flagranza per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, tentata estorsione e maltrattamenti.