Furti a ripetizione nei supermercati di Barcellona e dell'hinterland: arrestata una romena irreperibile da due anni

Scortata da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – S.I.Re.N.E., la scorsa settimana è giunta presso lo scalo aereo Ciampino di Roma la cittadina romena che il 9 agosto del 2022, fuggendo all’estero, si era sottratta all’esecuzione dell’arresto con custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona P.G. nei suoi confronti e di altri tre suoi connazionali.

Mentre alcuni degli altri destinatari della stessa misura erano stati di volta in volta rintracciati e tratti in arresto in varie città d’Italia, la straniera, riparando in Romania, era rimasta irreperibile alle autorità italiane sino ai primi giorni dello scorso giugno. Le ricerche avviate all’estero dal personale del Commissariato di P.S. di Barcellona P.G. unitamente al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia – S.I.Re.N.E, hanno consentito di rintracciare la donna in Romania, dove è stata tratta in arresto dalla polizia di quel paese in esecuzione del Mandato di Arresto Europeo richiesto al G.I.P. dalla Procura della Repubblica di Barcellona P.G..