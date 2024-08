Messina, il quadro della Madonna è giunto a Dinnammare. Niente pellegrinaggio a causa degli incendi FOTO

Era accaduto solo durante la pandemia che il tradizionale pellegrinaggio notturno a Dinnammare venisse annullato prima di ieri sera . Sarebbe stato impossibile percorrere i sentieri montani in sicurezza a causa degli incendi scoppiati nel pomeriggio e alimentati dal forte vento di scirocco. La decisione è stata comunicata dal rettore del santuario e parroco della comunità di San Giovanni Battista a Larderia mons. Nino Caminiti, dopo un lungo confronto con i responsabili del Corpo Forestale e con l'arcivescovo Giovanni Accolla. Un appuntamento atteso da centinaia di fedeli e camminatori, che avevano già preparato gli zaini per il cammino che, sarebbe dovuto partire in notturna dal piazzale della chiesa di San Giovanni a Larderia Inferiore; anche i giovani di Cumia con don Giovanni Lombardo hanno dovuto rinunciare all’esperienza di cammino condivisa, a contatto con la natura, ancora una volta deturpata forse dalle mani dell’uomo; c’è anche chi, già da ieri aveva lasciato le auto nei paraggi del santuario per raggiungerlo a piedi in notturna.

Questa mattina, proprio come nel 2020, il quadro della Madonna è giunto a Dinnammare in macchina, insieme ai fedeli di Larderia; il corteo ha attraversato a piedi solo l’ultimo tratto dai ripetitori alla chiesa santuario accolto comunque da tanti fedeli giunti con i loro mezzi. L’aria ancora intrisa di fumo non ha permesso di celebrare fuori la prima messa, presieduta dal vescovo messinese Santo Rocco Gangemi, nunzio apostolico in Serbia. Nessuna variazione per le celebrazioni della giornata confermate come da programma. Domani, dopo la messa delle 6 presieduta da mons. Nino Caminiti, il quadro farà rientro al villaggio, nella chiesa di San Biagio. Prevista la celebrazione delle messe a San Giovanni alle 8 e alle 11,30. Nel pomeriggio alle 18, dopo la benedizione dei portatori la processione del simulacro della Madonna di Dinnammare attraverserà le vie di Larderia, accompagnata dalla banda del paese. Nel rispetto della memoria di Giovanni Arigò, morto tragicamente nell'esplosione della fabbrica di giochi d'artifcio, la comunità parrocchiale di Larderia ha deciso di annullare lo spettacolo pirotecnico; al suo posto verranno fatti volare tanti palloncini colorati ed è stata promossa una raccolta fondi che sarà devoluta alla famiglia della vittima.