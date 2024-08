Messina, controlli straordinari dei carabinieri: nove denunce

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno organizzato e svolto un nuovo servizio coordinato che ha interessato soprattutto la zona litorale ionica nei centri abitati di Scaletta Zanclea, Itala, Alì Terme, Roccalumera e Nizza di Sicilia. L’obiettivo del servizio era la salvaguardia della sicurezza pubblica, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati in genere, con particolare riferimento alle violazioni del Codice della Strada. Le pattuglie impiegate nel servizio hanno controllato in maniera continuativa le strade e i luoghi di aggregazione, interessate dalla c.d. movida.

A seguito dei numerosi posti di controllo, predisposti anche nelle ore notturne, nei principali snodi della viabilità, i militari dell’Arma hanno controllato più di 110 persone e oltre 90 veicoli, con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, 7 persone sono state denunciate – a vario titolo – all’Autorità Giudiziaria: 2 per rifiuto di sottoporsi al test alcolemico, 3 per guida in stato di ebbrezza alcolica e 2 per guida senza patente con recidiva nel biennio. Inoltre, altre 2 persone, in due distinti controlli, sono state denunciate perché trovate di coltello di genere vietato.